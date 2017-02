Dono da JBS e presidente da Eldorado podem ter R$ 3,8 bi bloqueados

Grubisich é presidente da Eldorado - Foto: Divulgação

Joesley Batista, dono da J&F, empresa que controla a JBS, e José Carlos Grubisich Filho, presidente da Eldorado Celulose, indústria localizada em Três Lagoas, podem ter R$ 3,8 bilhões bloqueados pela Justiça depois de pedido feito ontem pelo Ministério Público Federal (MPF).

O pedido, conforme apurou o jornal Folha de S. Paulo, faz parte de uma punição que o MPF entende necessária contra o grupo em razão de ter havido descumprimento de acordo firmado em outubro passado. Na época, empresários do grupo J&F se comprometeram a depositar R$ 1,5 bilhão em juízo depois de investigações da Operação Greenfield.

Para que o bloqueio de R$ 3,8 bilhões seja executado, os promotores querem que ações de Joesley, bens particulares e recursos em conta corrente e aplicações sejam bloqueados. O MPF também pede que ambos sejam afastados das empresas.

Além de não cumprir o acordo de depositar R$ 1,5 bilhão em juízo, a Eldorado Brasil, segundo apurou o jornal paulista, fechou contrato, no fim do ano passado, para fornecer madeira para empresa concorrente, a Eucalipto Brasil. Essa estratégia teria novamente prejudicado fundos.

OUTRO LADO

Por meio de sua assessoria, a J&F informou ao jornal paulosta que foi surpreendida com o pedido do MPF e que irá recorrer ao procurador e ao juiz responsável pelo caso. A empresa considera que o pedido teve como base "denúncias estapafúrdias, infundadas e com caráter de interesses pessoais de Max Mauran Pantoja da Costa [conselheiro da Funcef)."

A J&F nega as "alegações irresponsáveis" feitas por Pantoja e afirma que todas as decisões da Eldorado "são públicas e foram tomadas pelo conselho de administração [da companhia].