Dona de clínica estética é presa em Curitiba com produtos vencidos

A proprietária de uma clínica de estética no bairro Batel, em Curitiba, foi presa por uma equipe da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Saúde Pública (Decrisa). A mulher, de 70 anos, era responsável pelo estabelecimento onde foram apreendidos mais de 1,7 mil produtos terapêuticos e medicinais vencidos ou sem procedência.

De acordo com a Polícia Civil, os produtos eram armazenados de maneira imprópria. Além disto, eram vendidos no local remédios sem prescrição médica e com prazo de validade vencido. Também foram encontrados produtos importados sem rótulos e sem descrição nacional de composição.

O estabelecimento é alvo de investigação desde 2014. A dona da clínica foi autuada em flagrante por falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. A pena pode chegar de 10 a 15 anos de prisão.