Diretor de A Fazenda sobre agressões: ‘Tudo é avaliado’ - Divulgação/TvRecord/AFazenda

Nesta semana, em conversa com a imprensa, Rodrigo Carelli, diretor de A Fazenda – Nova Chance falou sobre diversas situações que já aconteceram nesta edição do reality show e uma delas foram as supostas agressões que já teriam acontecido e foram muito comentadas nas redes sociais.Entre elas, estão os tapinhas de Marcos e Yuri em Nahim, o tapa no rosto de Yuri em Monick Camargo e até os empurrões de Marcelo Ié-Ié em Flavia Viana mais recentemente. Porém, para Carelli tudo depende de um contexto, que nem sempre é divulgado nos vídeos que rolam por aí.



“A gente tem como lema nosso: ‘Qualquer coisa que possa colocar a integridade física de um participante, a gente leva em conta’. Um exemplo foi na Fazenda de Verão, onde um participante andou com um machado. Graças a Deus, ele não fez nada, mas o tiramos, pois apresentava perigo aos outros concorrentes”, citou Carelli.O diretor ainda defendeu as decisões da direção até o momento sobre não ter expulsado ninguém ainda. “Mas tudo precisa de um contexto para que tomemos essas decisões. Tudo é avaliado através dos contextos das coisas. O problema é que, às vezes, as pessoas pegam um trecho e jogam por aí. Se pegassem o trecho todo, veriam que não contextualizava agressão em nenhum dos casos que causaram polêmica até o momento”, finalizou.