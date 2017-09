Diário “A Fazenda” Nova Chance: 14 e 15/09 – Nem todos os peões chegaram para a atividade da manhã no horário. A zootecnista Fernanda, que havia falado da importância da pontualidade no dia anterior, chamou a atenção. Depois, os peões conheceram a grande atração dentre os animais de A Fazenda Nova Chance, o escargot. Mas, na apresentação da zootecnista Fernanda, Adriana Bombom não reagiu nada bem. A fazendeira Flávia delegou as tarefas para cada peão. Sendo assim, Dinei e Yuri cuidam das vacas, Nicole das ovelhas e cabras, Aritana e Rita Cadillac da horta e plantas, Marcelo dos porcos, Monick Camargo das galinhas, Adriana das aves do lago e soltas, Fábio Arruda dos escargots e Matheus do lixo. …. Já a noite, foi realizada a Prova do Presente Surpresa. Cada peão escolheu uma caixa e abriram de acordo com o comando de Roberto Justus. Os peões Adriana, Conrado, Aritana, Rita Cadillac e Dinei passaram para a segunda fase da prova. No final, Rita escolheu dar um carro para Dinei. Logo depois, os peões tiveram que indicar quem irá fazer a Prova da Chave. A Equipe Ferro escolheu Nicole Bahls e a Equipe Fogo escolheu Yuri. Depois, tanto Nicole quanto Yuri puderam escolher três peões que irão servir de assistentes na prova. Nicole escolheu: Marcelo, Matheus e Monick Amin e Yuri escolheu: Marcos, Conrado e Aritana.

Durante o dia (15), Fábio Arruda esqueceu o microfone e acabou por provocar uma punição para os colegas. Todos ficaram sem piscina por três horas. A tarde foi realizada a Prova da Chave, cujo objetivo era derrubar os três participantes da equipe adversária. Aquele que vencer, além de ter o poder da chave, leva para a sede uma caixa com três envelopes que podem trazer benefício ou desvantagem para quem abri-los. O envelope dourado pertence ao vencedor da prova, o prateado e o vermelho devem ser entregues para dois outros peões. Ao término da prova, Yuri venceu. Sendo assim, ele designou o envelope vermelho para Matheus e o prateado para Ana Paula Minerato. Depois, tanto os ajudantes como Yuri retornaram para a sede e este foi avisado que a caixa só deverá ser aberta quando for solicitado. Por perder a prova Nicole foi comunicada de que passaria a dormir na baia e, ainda, deveria escolher mais dois peões para lhe fazer companhia. Nicole escolheu Monick Camargo e Monique Amin.