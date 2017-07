Detran faz campanha para mostrar que pode sorrir na foto da CNH

Uma polêmica tomou conta das redes sociais após um episódio que aconteceu com o fotógrafo mineiro Filipe Borges, o jovem relatou em seu perfil no Facebook que ele foi impedido de sorrir ao renovar a CNH. O rapaz contou que só conseguiu tirar a foto sorrindo após muita insistência.

Depois da repercussão que causou nas redes sociais, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) iniciou a campanha “Vai ter Sorrisão”. O Detran usou a hashtag #CNHLacradora em posts das redes sociais e sugeriu que motoristas enviassem suas fotos da carteira de motorista.

A campanha vai se estender e as unidades de atendimento vão receber cartazes para informar a população que é permitido sorrir na foto do documento. No cartaz da campanha há um desenho semelhante ao fotógrafo mineiro.

“A regra não é nova no Detran de São Paulo, mas nós vimos a dimensão que o tema tomou nas redes sociais e a quantidade de gente que desconhecia essa possibilidade. Como levar informação ao cidadão vem sendo um esforço constante do departamento, aproveitamos a oportunidade para reforçar as regras do que é permitido ou não para a foto da CNH”, explica o diretor-presidente do Detran.SP, Maxwell Vieira.