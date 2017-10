Desempregada, Bibi decide trabalhar como faxineira

Bibi (Juliana Paes) é absolvida pela Justiça, mas fica desempregada, na novela 'A Força do Querer', em outubro de 2017

Depois de ser absolvida pela Justiça da acusação de associação ao tráfico, Bibi (Juliana Paes) decide largar de vez o crime, e começa uma nova vida, desempregada, na novela "A Força do Querer". Nos próximos capítulos da trama das nove, a "Perigosa" tenta receber de volta a reserva de dinheiro e joias que deixou com Silvana (Lilia Cabral), e como não consegue, decide passar a fazer faxina, uma vez que também não arruma emprego em lugar nenhum. Porém, Aurora (Elizângela) conta que tem uma boa quantia guardada, e revela o segredo de Caio (Rodrigo Lombardi).

BIBI DECIDE TRABALHAR COMO FAXINEIRA

De acordo com a colunista do jornal "O Globo", Patrícia Kogut", tudo acontece quando Bibi, já separada de Rubinho (Emílio Dantas) passa por sérias dificuldades financeiras e fica chateada por não conseguir emprego. Aurora comenta que a filha poderia estar formada em Direito e trabalhando como advogada, se não tivesse abandonado a faculdade por causa do ex-marido. Ela também lamenta e diz que pretende então fazer faxina para conseguir pagar as contas, mas a mãe afirma: "Não precisa".

AURORA CONTA QUE TEM DINHEIRO GUARDADO

Sem entender a afirmação da mãe, Bibi questiona: "Como não precisa?". "Nós temos dinheiro para pagar o colégio do Dedé este ano, e para mandar ele para a Disney junto com a turma dele", Aurora diz, e a filha pergunta, surpreendida: "A senhora ganhou na loto?". "O dinheiro que vocês pegaram para o aluguel e depois para a compra aqui da casa! Eu não toquei num tostão", ela explica, e a surpreende ainda mais a mãe de Dedé, que continua sem entender e indaga: "A senhora não deu o dinheiro para o vendedor?"

'QUEM DEU ESSA CASA AQUI PARA VOCÊS FOI O CAIO'

É nesse momento que Aurora decide revelar o segredo que vem guardando a tanto tempo: "Era o Caio. Quem deu essa casa aqui para vocês foi o Caio! Jurei para ele que nunca te contaria, mas você tem de saber", conta, e critica: "Largou o rapaz porque achava que ele não te amava o bastante! Achando que amar é reparar na cor do esmalte que a pessoa troca. Tá aí. O tal Rubinho, o que te amava grande como você dizia, ferrou com tua vida!". Bibi fica comovida com o gesto do ex, e decide procurar a polícia para confessar que incendiou o restaurante, pois quer recomeçar a vida sem dever nada à Justiça.