Deputado é flagrado com lista de valores durante votação contra Temer

Lula Marques/Reprodução/Twitter

O deputado Darcísio Perondi (PMDB) foi flagrado ontem com uma lista com valores do Ministério da Agricultura no plenário da Câmara durante votação da denúncia contra o presidente Michel Temer.

Para a oposição, a imagem, feita pelo fotógrafo Lula Marques, comprova que houve compra de votos e acusou Perondi, um dos principais integrantes da tropa de Temer, de conferir se os deputados que receberam recursos da pasta estavam presentes.

O deputado negou que estava analisando a lista e que ela alguma relação com a votação da segunda denúncia contra Temer.

Segundo Perondi, o documento é uma lista de demandas de cidades do Rio Grande do Sul feitas ao seu gabinete.

“Eu estava trabalhando a relação dos pedidos dos municípios. Eu não fui ao meu gabinete e pedi para a minha secretária trazer (ao plenário) para eu poder trabalhar”, disse ele, segundo o jornal Estado de S. Paulo.

No documento, constam os campos “município”, “órgão”, “objeto” e “valor”, sob o título “propostas do Ministério da Agricultura”. O cabeçalho traz “gabinete do deputado federal Darcísio Perondi”.

