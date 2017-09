Depois de selinho em Monick, Yuri admite affair fora de "A Fazenda"

Yuri Fernandes e Monick Camargo formam o primeiro casal de 'A Fazenda - Nova Chance'

Depois de trocar carícias e dar um selinho Monick Camargo, Yuri admitiu ter um affair fora de "A Fazenda". O peão conversava com Dinei e Conrado no início da noite desta quinta-feira (14) quando tocou no assunto. "É por isso que estou bem na minha", justificou-se.

Ao ouvir a revelação do peão, o ex-jogador de futebol decidiu aconselhá-lo: "Curta ela [Monick], mas foque em você primeiro. Não fique bravo quando votarem nela". "E não fique fazendo coisas de casalzinho. Você está aqui pra ganha [esse jogo]", Conrado acrescentou.

Encerrando a conversa, Yuri pediu que os colegas não falassem sobre isso. "Eu sei o que estou fazendo", finalizou o ex-BBB.

Yunick

Yuri e Monick passaram a tarde de quarta-feira (13) abraçados e trocando carícias. O possível casal apelidado de "Yunick" virou até trending topic no Twitter.

Durante a madrugada de quinta (14), os carinhos continuaram, com direito a abraços e conversas ao pé do ouvido. A interação entre o casal foi interrompida pelas atividades matutinas da casa, quando os peões foram aprender a cuidar da separação do lixo.