Datena tem dor de barriga e abandona programa ao vivo. Assista

O jornalista José Luiz Datena precisou deixar o comando do Brasil urgente, na Band, após sentir uma dor de barriga. Ao vivo, o apresentador revelou que se ausentaria para ir ao banheiro e deixou os repórteres Marcelo Moreira e Bruna Drews encarregados de dar prosseguimento ao noticiário. "Vou confessar uma coisa para vocês, entre nós. Estou com uma dor de barriga desgraçada. Se eu não sair correndo daqui, o bicho vai pegar", disse ele.

"Na verdade, apresentador de programa sente as mesmas necessidades que você sente. Dor de barriga, tem vontade de espirrar, passa mal. Eu acho que até o Flávio Cavalcanti morreu apresentando programa no ar. Pediu os comerciais e morreu, porque a vida continua. A vida é assim mesmo. Quando o cara está apresentando programa, ele tem problemas. Então vou fazer uma experiência na TV brasileira", adiantou ele.

"As próximas reportagens, até eu resolver esse pequeno probleminha aqui - que eu poderia dizer 'olha, uma experiência nova na televisão’ -, como eu confio muito nos meus repórteres e pelo adiantado estado da necessidade biológica, os dois repórteres vão apresentar o programa até eu conseguir voltar ao palco do trabalho. Se é que eu vou conseguir voltar. Vamos fazer a estreia agora no Brasil. Era o caso de eu chamar meu filho, Joel, que está no Pará, está longe", disse Datena antes de sair do ar.