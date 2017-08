Criminosos roubam van escolar com duas crianças em Niterói, RJ

Vans ajudam na busca por duas crianças que estariam em van roubada por criminosos no Rio. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Criminosos roubaram uma van, na manhã desta sexta-feira (11), com duas crianças no interior do veículo no Barreto, em Niterói. Segundo informações do 12ºBPM (Niterói), sete criminosos levaram o veículo e fugiram em direção ao município de São Gonçalo, na Região Metropolitana. Pouco antes das 8h, policiais do 7ºBPM (São Gonçalo) recuperaram a van e resgataram as duas crianças no bairro do Pita, em São Gonçalo.

Segundo o motorista do veículo, seis crianças estavam na van, mas ele conseguiu retirar quatro delas. Porém, dois meninos de dois anos não conseguiram sair e foram levados pelos criminosos.

De acordo com o twitter da Polícia Militar, as crianças não têm ferimentos. Por volta das 7h30, a polícia estava com um blindado na comunidade do Pita, agentes que faziam busca pelos menores. Segundo informações do batalhão, testemunhas viram quando os criminosos fugiram com o veículo.

“Foi horrível. O momento é crítico no estado do rio. Eles estavam vindo de uma fuga de algum lugar. Eles bateram com o veículo que estavam e eu estava parado do outro lado esperando uma criança. Eles viram a facilidade e me abordaram. Foi horrível, muito triste, muito triste, um desespero", afirmou o motorista da van Josedir Cordeiro.