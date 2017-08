Criança atravessa PR-151 empinando pipa e escapa de acidente; veja o vídeo

Foi um milagre, disse motorista (imagem G1)

Empinar pipa: umas das brincadeiras mais amadas pelas crianças. Porém, em Ponta Grossa, o que era apenas uma diversão para um menino, quase se transformou em uma tragédia. A câmera de um carro flagrou o momento em que a criança, distraída com a pipa no céu, atravessou a PR-151 sem olhar para os lados, quase sendo atropelada.

Rodrigo Menezes, o motorista do carro responsável por registrar a imagem surpreendente, contou à reportagem da Rede Massa que viu o menino vindo em sua direção e já ficou em alerta. “Eu parei de acelerar o carro, já coloquei o pé no freio. Eu imaginei que ele podia fazer isso, mas não acreditava na hora, né? Mas na hora que eu vi ele correndo para o meio da pista eu já estava com o pé no freio”, explicou.

O trecho em que a situação foi registrada, na pista sentido Carambeí, é extremamente movimentado e tem um grande fluxo de caminhões. “O fato dela [criança] estar sozinha, esse horário, aqui na rodovia, é complicado”, desabafou o motorista.