Conta de energia elétrica fica 10,57% mais cara a partir de domingo

A partir de domingo (27), a conta de energia elétrica ficará 10,57% mais cara para os consumidores de Três Lagoas e mais quatro municípios do Mato Grosso do Sul, bem como para os clientes de 223 municípios do Estado de São Paulo.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou nesta terça-feira (22), o reajuste tarifário para os consumidores da Elektro. Em Três Lagoas, são 54,5 mil clientes.

A empresa atende 2,5 milhões de unidades consumidoras localizadas em 223 municípios de São Paulo e cinco do Mato Grosso do Sul.

Em nota, a ANEEL informou que o reajuste na tarifa de energia deve-se a variação de custos associados à prestação do serviço. O cálculo leva em conta a aquisição e a transmissão de energia elétrica, bem como os encargos setoriais.

De acordo com a ANEEL, o reajuste para consumidores residências será de 10,57%. Para empresa de baixa tensão ; 10,47%, para alta tensão; 10,27% e para efeito médio ao consumidor, 10,40%.