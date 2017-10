Confira a chamada com imagens inéditas do último capítulo de “A Força do Querer”

A novela “A Força do Querer” chega ao fim na noite desta sexta-feira (20), na faixa das 21h, sendo ela um motivo de muita comemoração por parte da Globo e de toda a equipe envolvida.

Após muitas críticas que recebeu em 2012, com a novela “Salve Jorge”, a autora Gloria Perez deu a volta por cima e fez sua trama ser a mais elogiada desde “Avenida Brasil”, que antecedeu em seu último trabalho.

Nao só na audiência, a novela vem atingindo altos índices de repercussão e virou assunto em todo o país. Estão todos esperando os desfechos dos personagens, e a chamada com cenas inéditas já está sendo veiculada em sua programação.

AUTORA REVELA O QUE DEU ERRADO NA NOVELA

A autora Gloria Perez conversou com o jornalista Leo Dias e fez um análise sobre o sucesso da novela das nove “A Força do Querer”, que chega ao fim nesta sexta-feira, 20, batendo recordes de audiência e deixando muitas saudades nos telespectadores.

Gloria falou sobre o sucesso do folhetim. “Foi num crescendo. Acho que foi bem aceita desde o inicio, mas acredito que na prisão do Rubinho, onde aconteceu a primeira virada da história, a aceitação do público ficou muito clara para nós“, disse.

A autora também destacou a personagem Bibi e contou se não ficou com medo de transformar a vilã em heroína. “A raiva que parte do público sente pela Bibi não vem de nenhuma construção minha. E penso que é um fenômeno muito fácil de se compreender. A identificação do público com Bibi se faz através de um ponto que incomoda muito a todo mundo: as escolhas erradas, seja no amor, seja na vida… Então as pessoas transferem para Bibi, como numa catarse, aquela raiva de si mesmas pela oportunidade perdida, pela escolha equivocada. Aquele ‘como é que eu pude?’ é transferido para Bibi. O público criou com ela uma relação de amor e ódio e isso é muito interessante. Juliana foi magistral na interpretação“.

O jornalista também quis saber o motivo de Gloria ter engravidado Ivana/Ivan, papel de Carol Duarte, em meio a todo aquele processo de transformação corporal. “O fato de ela estar tomando hormônios não impede a possibilidade da gravidez. Para tanto, basta que ainda tenha útero e trompas. Muitos trans homens têm filhos. Alguns foram surpreendidos por uma gravidez, como no caso da Ivana/Ivan, ou engravidam de maneira programada mesmo. Descoberta a gravidez, eles param com os hormônios, até o parto. Mas continuam com aparência masculina“.

Por fim, a global ainda revelou o que mudaria na história se tivesse o poder de voltar no tempo. “Penso que contei a historia que tinha para contar dentro dos limites de tempo e de capítulos. Mudaria nada não“, concluiu. “A Força do Querer” dará lugar para a nova novela de Walcyr Carrasco, “O Outro Lado do Paraíso”.