Concursos com inscrições abertas em MS somam 195 vagas e salários até R$ 14,8 mil

Concursos com inscrições abertas em Mato Grosso do Sul somam 195 vagas. Há oportunidades para cargos de nível fundamental, médio e superior. O salário pode chegar a R$ 14.486,93 na prefeitura de São Gabriel do Oeste. Confira as oportunidades.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL

Estão abertas vagas para cargos de nível médio e superior. São 57 vagas.

Com carga horária de 40 horas semanais e remuneração que varia de R$ 1.572,95 ou R$ 2.246,88, serão selecionados profissionais para os cargos de Assistente Administrativo (24), Auxiliar de Laboratório de Biologia e de Química (6), Designer Gráfico-Arte Finalista (1), Técnico em Agropecuária (2), Administrador de Redes (1), Analista de Sistemas (1), Contador (1) e Técnico Administrativo (21).

As vagas são voltadas as unidades de Aquidauana, Amambai, Cassilândia, Campo Grande, Dourados, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, respectivamente.

As inscrições devem ser feitas até às 17h do dia 24 de abril de 2017, por meio do site www.fapems.org.br. A taxa de inscrição será cobrada no valor de R$ 123,70 (Nível Médio) e R$ 197, 92 (Nível Superior).

CONFIRA O EDITAL

PREFEITURA DE SÃO GABRIEL DO OESTE

São 134 vagas para cargos que vão desde o ensino fundamental incompleto até superior. Os salários variam de R$ 777,23 podendo chegar à R$ 14.486,93.

Os cargos com maior quantidade de vagas são: auxiliar administrativo educacional (20), coletor de resíduos (16) e assistente de administração (7). Também há vagas para médicos e professores.

As inscrições podem ser feitas até o dia 03 de maio de 2017, e devem ser efetuadas pelo site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura - FAPEC, organizadora do concurso.

CONFIRA O EDITAL

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - 20ª REGIÃO

São três vagas para atuação em jornadas de 40 horas semanais, e salários de R$ 1.500,00 a R$ 1.700,00, para os cargos de: Agente Administrativo (2); Agente Fiscal (1); e Advogado.

Interessados deverão realizar as inscrições até o dia 24 de abril de 2017, via internet, pelo site www.quadrix.org.br.

CONFIRA O EDITAL

PREFEITURA DE CORONEL SAPUCAIA

Administração do município contrata nutricionista. Este profissional será remunerado em R$ 2.100,00 para desempenhar atividades em jornadas semanais de 40 horas.

s inscrições deverão ser realizadas pessoalmente ou por procuração, na Secretaria Municipal de Administração, situada na Avenida Abílio Espindola Sobrinho, nº 570, no Jardim Siriema, em Coronel Sapucaia/MS, das 7h ás 12h, nos dias 27 e 28 de março de 2017.

CONFIRA O EDITAL

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

Processo seletivo visa formação de cadastro de reserva. Há oportunidades nas funções de Apoio Administrativo Financeiro; Coordenadores de Curso; de Polo e de Professor Mediador; Professor Mediador Presencial e à Distância e Professores Formador da modalidade Educação à Distância.

As inscrições podem ser feitas mediante o preenchimento do formulário disponível no endereço eletrônico selecao.ifms.edu.br até o dia 30 de março.

CONFIRA O EDITAL