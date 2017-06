Concursos abertos na primeira semana de junho têm 1.400 vagas em 23 órgãos

A primeira segunda-feira do mês de junho tem, pelo menos, 23 novos concursos e seleções abrindo inscrições pelo país. São 1.439 novas vagas para candidatos de todos os níveis de escolaridade em vários estados da federação. Os salários chegam a R$ 17.015,41 na Prefeitura de Cascavel, Paraná.

As oportunidades são para ingresso em órgãos localizados na Bahia, Ceará, Pernambuco, Amazonas, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio Grande do Norte, Alagoas, Paraíba, Pará e Santa Catarina. Os destaques ficam por conta do Conselho Regional de Biomedicina da 2ª Região, que tem vagas de nível médio e superior; da Aeronáutica, que abre 56 vagas para médicos; e na Prefeitura de Cascavel, que oferece quase 700 vagas para todos os níveis de escolaridade. Confira a lista completa no fim da página.

CRBM

O Conselho Regional de Biomedicina da 2ª Região (CRBM 2), autarquia federal com jurisdição nos estados de Pernambuco, Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão, abre concurso público para 7 vagas em cargos de níveis médio e superior. São 3 vagas imediatas para Fiscal Biomédico, carreira de nível superior em Biomedicina, com salário de R$ 4.300,00; e mais 4 vagas para Agente Administrativo, que exige ensino médio e tem rendimentos de R$ 2.000,00. As vagas de provimento imediato são para lotação nas cidades de Recife-PE, Fortaleza-CE e Salvador-BA e as inscrições no concurso serão realizadas de 05 de junho a 05 de julho de 2017, apenas pelo site da banca organizadora da seleção, a EPL Concursos - www.eplconcursos.com.br. O valor da taxa de inscrição será de R$ 19,00 e as provas objetivas que avaliarão os inscritos estão previstas para o dia 27 de agosto - confira o edital.

Prefeitura de Cascavel-PR

A Prefeitura de Cascavel, estado do Paraná, começa a inscrever para 698 vagas em cargos de ensino superior, médio ou fundamental, sob regime de contratação estatutária. Há vagas para Agente de Saúde, Auxiliar de Serviços Gerais, Carpinteiro, Motorista "D", Operador de Escavadeira Hidráulica, Operador de Motoniveladora, Tratador de Animais, Zelador, Agente Administrativo, Auxiliar em Saúde Bucal, Cuidador, Educador Social, Monitor, Professor, Médico, Técnico Esportivo, Guarda municipal e outros cargos. Os salários chegam a R$ 17.015,41. As inscrições se realizarão pela internet, das 14h do dia 05 de junho às 23h59min do dia 19 de junho, no site - www.saber.srv.br, ou de forma presencial, na Rua Paraná, nº 5.000, Centro, Cascavel/PR. A taxa de inscrição oscila entre R$ 30,00 e R$ 80,00 e as provas escritas objetivas de múltipla escolha serão realizadas na cidade nas datas prováveis de 23 e 30 de julho - veja os editais.

Prefeitura de Coari-AM

Em Coari, estado do Amazonas, são 298 vagas temporárias em diversos cargos de níveis superior e médio para atuar na Secretaria Municipal de Saúde. Os salários dos cargos variam entre R$ 1.124,40 e R$ 3.536,55 por jornadas de 30 e 40 horas semanais. Há chances para Assistente Social, Biomédico, Bioquímico, Enfermeiro, Enfermeiro ESF, Enfermeiro Obstetra, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Veterinário, Nutricionista, Odontólogo ESF, Psicólogo, Técnico de Enfermagem, Técnico em Hemoterapia, Técnico em Nutrição, Técnico em Ortopedia, Técnico em Radiologia, Auxiliar de Consultório Dental e Agente de Zoonoses. As inscrições vão de 05 a 09 de junho, no horário de 8h às 13hs, de forma presencial, no Auditório Municipal Silvério José Nery, situada na Estrada do Aeroporto, União, Coari-AM. As inscrições serão gratuitas - saiba mais.

UFSM-RS

No Rio Grande do Sul, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) abre prazo para admissão de servidores na área administrativa da instituição em 2017. O Edital de nº 40/2017 publicado no Diário Oficial da União de 29 de maio, tem 12 vagas nos campi de Santa Maria, Cachoeira do Sul e Palmeira das Missões para candidatos de médio/técnico e nível superior que terão salários de R$ 2.446,96 e R$ 4.180,66, respectivamente, mais benefícios como auxílio alimentação de R$ 458,00, auxílio transporte, auxílio pré-escolar, saúde suplementar e incentivo a qualificação. As vagas são para cargos de Arquivista, Engenheiro Civil, Programador Visual, Técnico Desportivo, Técnico de Tecnologia da Informação, Técnico em Farmácia e Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais. As inscrições serão realizadas somente via internet, no endereço eletrônico da própria Universidade - www.ufsm.br/concurso, no período entre as 09h do dia 05 de junho até as 23h59min do dia 04 de julho de 2017 - veja o edital completo.

Aeronáutica

O Departamento de Ensino da Aeronáutica abre prazo na segunda para tentar as 56 vagas no Exame de Admissão ao Curso de Adaptação de Médicos da Aeronáutica no ano de 2018 (EA CAMAR). Podem participar da seleção cidadãos brasileiros natos, de ambos os sexos, que tenham graduação em medicina nas respectivas áreas de atuação. O curso de adaptação de Médicos da Aeronáutica (CAMAR) tem duração aproximada de dezessete semanas e abrange instruções nos Campos Geral, Militar e Técnico-Especializado. O aprovado ingressa no Curso de Adaptação como Primeiro-Tenente Médico e realizará, na sequência, o Curso de Medicina Aeroespacial (CEMAE) no CIAAR. O CEMAE tem a finalidade de capacitar Oficiais Médicos em Medicina Aeroespacial, para o desempenho de funções administrativas e operacionais em unidades aéreas e organizações de saúde do Comando da Aeronáutica. A remuneração do Primeiro-Tenente é fixada em R$ 7.796,00. As inscrições devem ser realizadas a partir das 10h do dia 05 de junho até às 15h do dia 03 de julho de 2017, pela internet, no site www.fab.mil.br/ciaar. O valor da taxa de inscrição é de R$ 130,00 - Saiba mais.

Prefeitura de Limeira-SP

A Prefeitura de Limeira, estado de São Paulo, divulgou o documento de nº 03/2017 do concurso que tem 35 vagas no cargo de Guarda Civil Municipal. A função exige ensino médio completo, mais Carteira Nacional de Habilitação na categoria "A e B", altura mínima de 1,65m para homens e 1,60 mulheres, além de idade mínima de 25 anos. O salário do cargo é de R$ 1.961,96, por jornada de trabalho de 40 horas semanais. As inscrições devem ser realizadas no período das 09 horas do dia 05 de junho às 17 horas do dia 22 de junho de 2017, no endereço eletrônico www.imais.org.br e a taxa de inscrição tem valor de R$ 39,00 - confira o edital

Abrem inscrições ainda nesta segunda-feira os concursos da Prefeitura de Bocaina-SP, Prefeitura de Caconde-SP, Prefeitura de Quixeré-CE, Prefeitura de Boa Saúde-RN, Prefeitura de Limeira-SP, Câmara de Ibaté-SP, Prefeitura de Picuí-PB, Prefeitura de Novo Aripuanã-AM, INPREVID de Videira-SC, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Prefeitura de Rio Branco do Sul-PR, Prefeitura de São Bento do Sul-SC, Câmara de Barra do Turvo-SP, Centro de Perícias Renato Chaves-PA, Prefeitura de Santa Lúcia-PR, Universidade Federal de São João del Rei-MG, Prefeitura de Selbach-RS e Prefeitura de Itirapuã-SP. Confira a lista completa: