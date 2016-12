Concursos: 7 órgãos abrem prazo para 1,2 mil vagas nesta segunda-feira

Pelo menos 7 órgãos abrem inscrições de concursos públicos nesta segunda-feira (19) para 1.261 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 8.245 na Prefeitura de Barueri (SP). Somente na Prefeitura de Magalhães Barata (PA) são 795 vagas.

Nos concursos para formação de cadastro de reserva, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina divulgou edital de concurso público para 4 vagas em cargos de níveis médio e superior. Os salários vão de R$ 2.555,90 a R$ 6.851,66. As inscrições estarão abertas de 19 de dezembro a 16 de janeiro de 2017 pelo site www.ibam-concursos.org.br. A prova objetiva está prevista para o dia 12 de fevereiro de 2016.

Prefeitura de Barra do Bugres (MT)

A Prefeitura de Barra do Bugres (MT) vai abrir processo seletivo para 106 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários não foram informados. As inscrições devem ser feitas de 19 a 21 de dezembro na secretaria de educação, localizada na Rua Frederico Josetti, s/nº, das 8h às 11h e das 14h às 17h. A prova objetiva será aplicada em 15 de janeiro de 2017. A seleção terá validade de um ano.

Prefeitura de Barueri (SP)

A Prefeitura de Barueri, na Grande São Paulo, abriu concurso para 155 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 1.175 a R$ 8.245. As inscrições devem ser feitas de 19 de dezembro a 17 de janeiro de 2017 pelo site www.rboconcursos.com.br. As taxas são de R$ 13,60 e R$ 15,30. A prova objetiva está prevista para os dias 12 e 19 de fevereiro de 2017.

Prefeitura de Cariri do Tocantins (TO)

A Prefeitura de Cariri do Tocantins (TO) fará concurso para 66 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. As remunerações vão de R$ 880 a R$ 1.900,00. Os candidatos podem se inscrever de 19 de dezembro a 17 de janeiro de 2017 pelo site www.idescassessoria.org.br. A prova será aplicada em 5 de março de 2017. A seleção será válida por dois anos.

**Prefeitura de Magalhães Barata (PA)

A Prefeitura de Magalhães Barata (PA) vai abrir concurso para 795 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. São 297 vagas imediatas e 498 para formação de cadastro de reserva. Os salários vão de R$ 900 a R$ 5 mil. As inscrições podem ser feitas pelo site www.institutoagata.com.br no período de 19 de dezembro a 31 de janeiro de 2017. Todos os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva.

Prefeitura de Novo Horizonte (SP)

A Prefeitura de Novo Horizonte (SP) abriu concurso para 6 vagas em cargos de nível superior. Os cargos são de médico e procurador jurídico. Os salários são de R$ 2.605,98 e R$ 3.192,43, respectivamente. As inscrições devem ser feitas de 19 de dezembro a 9 de janeiro de 2017 pelo site www.fundatec.org.br. A taxa é de R$ 60,00.

Prefeitura de Veredinha (MG)

A Prefeitura de Veredinha (MG) vai abrir concurso público e processo seletivo para um total de 129 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. As remunerações variam de R$ 880 a R$ 4.649,94. Os candidatos podem se inscrever pelo site www.eloassessoriaeservicos.com.br de 19 de dezembro a 19 de janeiro de 2017. As primeiras etapas estão previstas para os dias 18 e 19 de fevereiro de 2017.