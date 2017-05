Concursos: 10 órgãos abrem inscrições para 719 vagas nesta segunda

Pelo menos 10 órgãos abrem inscrições, nesta segunda-feira, dia 08 de maio, para 719 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 9.570,41 no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO). Somente na Prefeitura de Santa Inês (MA) são 384 vagas.

Nos concursos para formação de cadastro de reserva, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Veja os concursos abaixo:

Câmara Municipal de Taboão da Serra (SP)

A Câmara Municipal de Taboão da Serra (SP) divulgou edital de concurso público para 26 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. As remunerações variam de R$ 1.452 a R$ 4.980. As inscrições podem ser feitas de 8 de maio a 22 de junho pelo site www.zambini.org.br. Todos os candidatos serão avaliados por meio de prova objetivas veja o edital no site da organizadora.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR) vai abrir um processo seletivo simplificado para 11 vagas de professor substituto. As inscrições podem ser feitas pelo site http://certame.ifrr.edu.br no período de 8 a 21 de maio. O salário vai de R$ 3.117,22 a R$ 5.697,61. O contrato será de 6 meses e poderá ser prorrogado por até 24 meses veja o edital no site do IFRR.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) fará concurso público para 21 vagas em cargos de níveis médio e superior. As remunerações vão de R$ 2.236,29 a R$ 9.570,41. Os candidatos podem se inscrever de 8 de maio a 19 de junho pelo site http://seletivos.ifto.edu.br. As provas objetivas estão previstas para 13 de agosto veja o edital no site do IFTO.

Prefeitura de Mirassol D'Oeste (MT)

A Prefeitura de Mirassol D'Oeste (MT) vai abrir processo seletivo para 14 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. As remunerações variam de R$ 985,87 a R$ 2.006,07. As inscrições podem ser feitas de 8 a 12 de maio pelo site www.mirassoldoeeste.mt.gov.br. As provas objetivas serão aplicadas em 17 de maio veja o edital no site da prefeitura.

Prefeitura de Nova Hartz (RS)

A Prefeitura de Nova Hartz (RS) divulgou edital de concurso público para 5 vagas de operador de veículos – motorista (nível fundamental). O salário é de R$ 1.386. As inscrições podem ser feitas de 8 a 22 de maio pelo site www.unars.com.br. A seleção será feita por meio de prova objetiva, prevista para o dia 11 de junho veja o edital no site da organizadora.

Prefeitura de Passos (MG)

A Prefeitura de Passos (MG) divulgou edital de processo seletivo para 84 vagas em cargos de nível superior. As remunerações vão de R$ 1.207 a R$ 2.062,96. Os candidatos podem se inscrever de 8 de maio a 8 de junho na Casa da Cultura, localizada na Praça Geraldo da Silva Maia, s/nº, das 9h às 15h. A seleção será feita por meio de análise curricular veja o edital no site da prefeitura.

Prefeitura de Piraí (RJ)

A Prefeitura de Piraí (RJ) fará concurso público para 57 vagas em cargos de níveis médio e superior. Os salários vão de R$ 1.217,27 a R$ 5.500. As inscrições podem ser feitas pelo site www.ibam-concursos.org.br de 8 a 28 de maio. As provas serão aplicadas em 2 de julho. O concurso terá validade de 2 anos e poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período veja o edital no site da organizadora.

Prefeitura de Santa Inês (MA)

A Prefeitura de Santa Inês (MA) vai abrir as inscrições de um processo seletivo simplificado para 394 vagas em cargos de níveis médio e superior. As remunerações variam de R$ 937 a R$ 2.298. As inscrições estarão abertas de 8 a 9 de maio na secretaria da educação, localizada na Rua 7 de Setembro, 99, das 8h às 12h e das 14h às 18h. A seleção será feita por meio de análise curricular. O processo seletivo terá validade de 8 meses e poderá ser prorrogado veja o edital no site da prefeitura.

Prefeitura de Visconde do Rio Branco (MG)

Prefeitura de Visconde do Rio Branco (MG) divulgou edital de concurso público para 82 vagas de níveis fundamental, médio e superior. Os salários vão de R$ 908,60 a R$ 3.036,58. Os candidatos podem se inscrever pelo site www.jmsbhz.com.br entre os dias 8 de maio e 7 de junho. A prova objetiva será no dia 6 de agosto. Ainda haverá prova prática e de títulos, de acordo com o cargo veja o edital no site da organizadora.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Carmo de Minas (MG)

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Carmo de Minas (MG) vai abrir processo seletivo para 25 vagas e, cargos de níveis fundamental e médio/técnico. Os salários variam de R$ 947,23 a R$ 3.624,55. As inscrições podem ser feitas de 8 de maio a 8 de junho pelo site www.institutoibdo.com.br. Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva prevista para 25 de junho veja o edital no site da organizadora.