Concursos: 10 órgãos abrem inscrições para 511 vagas nesta segunda-feira

Pelo menos 10 órgãos abrem inscrições de concursos públicos, na segunda-feira (27), para 511 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 19.316,49 na Polícia Civil Judiciária do Mato Grosso do Sul. Somente na Prefeitura de Jutaí (AM) são 390 vagas.

Nos concursos para formação de cadastro de reserva, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Perícia Oficial e Identificação Técnica do Mato Grosso

A Perícia Oficial e Identificação Técnica do Mato Grosso vai abrir concurso público para formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior. Os salários vão de R$ 2.898,11 a R$ 3.864,16. As inscrições podem ser feitas pelo site www.ufmt.br no período de 27 de março a 19 de abril. As provas objetivas serão aplicadas em 21 de maio, em Cuiabá. A validade do concurso será de 2 anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Polícia Civil Judiciária do Mato Grosso

A Polícia Civil Judiciária do Mato Grosso divulgou edital de concurso público para formação de cadastro de reserva para o cargo de delegado (nível superior). O salário é de R$ 19.316,49. As inscrições estarão abertas de 27 de março a 2 de maio pelo site www.cespe.unb.br/concursos/pjc_mt_17_delegado. As provas objetivas serão aplicadas em 9 de julho. O concurso terá validade de 2 anos e poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período.

Prefeitura de Cedro (CE)

A Prefeitura de Cedro (CE) fará processo seletivo simplificado para 8 vagas em cargos de níveis médio e superior. As remunerações chegam a R$ 2,4 mil. As inscrições estarão abertas de 27 a 29 de março, das 9h às 11h e das 14h às 17h, na secretaria municipal de administração, localizada na Rua Coronel Luiz Felipe, 299. A seleção será feita por meio de análise de títulos.

Prefeitura de Jutaí (AM)

A Prefeitura de Jutaí (AM) divulgou edital de processo seletivo para 390 vagas temporários em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários vão de R$ 937 a R$ 3.500. As inscrições podem ser feitas entre os dias 27 e 31 de março no Centro Cultural de Jutaí, localizado na Rua da Ubada, s/nº, das 8h às 17h. A seleção será feita por meio de análise curricular e de títulos.

Prefeitura de Rancho Queimado (SC)

A Prefeitura de Rancho Queimado (SC) vai abrir concurso público para 35 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 1.149,40 a R$ 14.679,03. Os candidatos podem se inscrever de 27 de março a 25 de abril pelo site www.iobv.org.br. A prova objetiva está prevista para o dia 21 de maio. O concurso terá validade de 2 anos e poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período.

Prefeitura de Vargem Grande Paulista (SP)

A Prefeitura de Vargem Grande Paulista (SP) divulgou edital de concurso público para 12 vagas em cargos de níveis médio e superior. Os salários vão de R$ 1.352,13 a R$ 2.366,03. As inscrições estarão abertas de 27 de março a 27 de abril pelo site www.rboconcursos.com.br. A prova objetiva será aplicada no dia 21 de maio. O concurso terá validade de 2 anos e poderá ser prorrogado por igual período.

Universidade Estadual de Maringá (UEM-PR)

A Universidade Estadual de Maringá (UEM-PR) vai abrir processo seletivo para 9 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. As remunerações vão de R$ 1.048,92 a R$ 3.253,72. As inscrições podem ser feitas pelo site www.uem.br entre os dias 27 de março e 17 de abril. A prova objetiva será aplicada em 7 de maio. A seleção terá validade de 2 anos.

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) publicou edital de concurso público com 22 vagas para professores do magistério superior. Os salários vão de R$ 4.446,51 a R$ 9.570,41. As inscrições estarão abertas de 27 de março a 25 de abril pelo site www.concurso.ufrpe.br. A seleção será feita por meio de prova objetiva, análise de títulos e prova didática.

Universidade Federal de Sergipe (UFS)

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) divulgou edital de processo seletivo para 20 vagas de professor assistente e auxiliar (nível superior). Os salários chegam a R$ 5.697,91. As inscrições devem ser feitas entre os dias 27 de março e 5 de abril pelo site www.progep.ufs.br. A data da prova ainda será divulgada. A seleção terá validade de 1 ano.

Universidade de Uberlândia (UFU)

A Universidade de Uberlândia (UFU) vai abrir concurso público para 15 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. As remunerações vão de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66. As inscrições podem ser feitas pelo site www.ingresso.ufu.br no período de 27 de março a 10 de abril. As provas objetivas estão previstas para 7 de maio.