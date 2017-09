Comprar em brechó é muito mais divertido

Imagem Divulgação

Comprar em brechó e em bazar (roupas de segunda mão, em geral) é muito diferente do que comprar em lojas convencionais, e não é só pelas peças, em si, que já têm o diferencial por serem usadas, mas por toda a experiência.

Tudo começa quando você decide ir até um brechó ou bazar, porque você tem que ir com tempo, disposição e paciência. Não adianta você querer dar uma olhada rapidinho, pois assim você não vai achar nada. Você tem que ir disposta a fuçar mesmo, a garimpar, essa última palavra é essencial.

No brechó e no bazar você garimpa, olha com cuidado cada peça, cada estampa e se ver algo que lhe agrada, é bom agarrar na hora. Porque depois você pode não achar de novo ou se o local tiver mais pessoas, alguém pode levar antes de você e essa é uma situação bem triste quando acontece. Já sentiu a adrenalina né?

Depois disso, vem uma parte muito importante, que é saber se aquela roupa serve ou não. Pois em uma loja normal, basta você pedir pra vendedora o tamanho que você quer. Já no brechó, você tem que ter sorte ou ser algo do destino, pois você gostar da peça e ela ainda servir perfeitamente no seu corpo é uma situação praticamente mágica. A sensação é incrível! Tem algumas peças que são tão únicas e especiais que, mesmo que não servirem, vale a pena comprar e depois mandar ajustar.

Outra coisa muito interessante é que as roupas desses locais são diferentes. Por serem antigas, de uma outra época, vintage, naturalmente elas têm um estilo diferenciado. Então quando você compra uma peça de segunda mão é muito comum que depois que você sai na rua alguém lhe pergunte "onde você comprou essa peça?", pois elas são únicas e singulares.

Não tem como negar também que essas peças têm uma qualidade superior de lojas de departamento, por exemplo. O jeans que você encontra em brechó é incrível e dura por muitos anos.

E por fim, a melhor parte, o preço. Essas roupas são muito mais baratas, portanto vale a muito a pena praticar a moda consciente e consumir peças de segunda mão. Se você nunca comprou, experimente, é algo diferente, mas divertido e satisfatório. E não esqueça, vá com tempo!