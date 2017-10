Comandante de batalhão da PM do Rio morre em troca de tiros durante assalto

Policiais militares na porta do Salgado Filho

O comandante do 3º BPM (Méier), coronel Luiz Gustavo Teixeira, morreu em um arrastão na manhã desta quinta-feira. O carro dele teria sido atingido por pelo menos 17 disparos Segundo a polícia, todos de pistola. Ele chegou a ser levado ao Hospital Municipal Salgado Filho, na Zona Norte do Rio, e passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, um dos disparos atingiu o peito do coronel, lesionando a aorta. A traqueia e o pulmão esquerdo do oficial também foram atingidos.

De acordo com a Polícia Militar, o coronel Luiz Gustavo e o cabo da PM que dirigia o Gol branco, Nei Filho, estavam na Rua Hermengarda, no Méier, quando os carros foram parados por criminosos armados em um Audi preto. O comandante vinha de um evento no 23º BPM (Leblon) para uma operação em um carro oficial, mas sem identificação. Os bandidos notaram o coronel e o cabo disparou. Os criminosos revidaram e o oficial foi alvejado.

Coronel foi assassinado durante troca de tiros em assalto Foto: Reprodução

O cabo foi atingido na perna e permaneceu atirando. Ao fim de sua munição, se abrigou e os bandidos fugiram do local. Ele também foi levado para o Hospital Salgado Filho. Segundo a Secretaria municipal de Saúde, o quadro dele é considerado estável. Por volta das 15h30, o cabo Nei Filho foi transferido para o Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), no Estácio. Ainda segundo Polícia Militar, o carro usado pelos bandidos foi abandonado no local.

Coronel foi baleado e morreu Foto: WhatsApp

Após os disparos contra o veículo onde estava o coronel e o PM, os criminosos fugiram em uma moto, na Rua Lins de Vasconcelos, em direção ao Complexo do Lins. Um vídeo feito por moradores da região mostra os criminosos armados escapando do local. Nesse momento, todas as equipes do 3º BPM que utilizam fuzis estão regressando à sede para planejamento de Operação no Complexo Lins.

Após o ataque ao comandante, moradores registraram um tiroteio no Complexo do Lins, comunidade próxima da onde aconteceu a ação. Segundo o comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Lins, policiais se depararam com homens armados durante patrulhamento na Comunidade do Amor, na tarde desta quinta-feira. Ainda de acordo com o comando da UPP, houve confronto e ainda não há informações sobre feridos.

O porta-voz da Polícia Militar, Major Ivan Blaz lamentou a morte do coronel e a violência no Rio de Janeiro.

— Estamos nas ruas, somos vitimas de uma violência que atinge todos os cidadãos. Perdemos nossas bens e também nossas vidas. O Coronel Teixeira morreu lutando. A polícia está nas ruas para garantir a segurança, mesmo que isso custe nossas vidas. O coronel estava numa viatura administrativa, como a que eu ando. Isso é uma ação que ainda está sendo elucidada — explicou.

O Centro de Operações publicou no Twitter que uma faixa da Rua Lins de Vasconcellos está ocupada em função de uma operação policial na altura da Rua Hermengarda. Policiais estão no local, que tem o trânsito lento.

Atentado a tiros no Méier Foto: WhatsApp

Sonho de coronel era comandar o 3º BPM (Méier)

Coronel Luiz Gustavo Teixeira Foto: Reprodução

O sonho do coronel Luiz Gustavo Teixeira, de 48 anos, era comandar o 3º BPM (Méier). Morador da região, ele comandava o batalhão há um ano e meio. O oficial era querido na corporação, onde estava há 26 anos. Ele deixa esposa e dois filhos.

O coronel estava há um ano e seis meses comandando o 3º BPM Foto: Divulgação/PMERJ

Moradores do bairro realizarão uma missa em homenagem ao comandante, na Basílica do Imaculado Coração de Maria, no Méier. Ainda não há informações sobre o horário da homenagem.