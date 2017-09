Com Marcelo Rezende internado, namorada pede a Deus: 'Cuida de quem não posso'

Marcelo Rezende está internado em decorrência de pneumonia, de acordo com fonte do Purepeople

Lu Lacerda, namorada de Marcelo Rezende, pediu a Deus que olhe pelo jornalista, em postagem feita na madrugada desta quinta-feira (14), em sua conta de Instagram. Com câncer no fígado e pâncreas, o apresentador do "Cidade Alerta" foi internado em estado grave por causa de uma pneumonia, informou o Purepeople horas antes. "Querido Deus, cuida de quem eu não posso cuidar. Obrigado!", diz a mensagem compartilhada pela carioca. "Assim seja", legendou a namorada de Marcelo usando as hashtags "Amor sem limite" e "juntos somos mais fortes".

'VOLTE PARA O HOSPITAL', PEDIU MILTON NEVES

No início do mês, o jornalista esportivo aconselhou o amigo a não fazer mais um tratamento alternativo. "Amigo Marcelo Rezende, dá muito trabalho para fazer um médico! Por favor, volte pro hospital e ajude Deus a te ajudar!", escreveu em rede social o apresentador do "Terceiro Tempo", da Band. Dias antes, a namorada de Marcelo viajou para os EUA para comprar medicamentos para ele, de acordo com fonte do site.

APRESENTADOR DESCOBRIU DOENÇA EM MAIO

Há quatro meses, o comandante do "Cidade Alerta" foi diagnosticado com tumores e na única entrevista que deu se disse confiante em vencer o câncer e afirmou não ter medo da morte. Após a primeira sessão de quimioterapia, deixou o procedimento e recorreu a um tratamento alternativo, no qual cortou carboidratos. Segundo ele, Deus mandou que não se submetesse à quimio. "Foi a melhor decisão que eu tomei (...). A cura está cada vez mais perto", justificou. Recentemente, liberado pelos médicos, o jornalista voltou a consumir esse tipo de alimento e almoçou com Lu e amigos.

JORNALISTA TEM PASSAGENS POR GLOBO E BAND

A carreira do carioca Marcelo Rezende começou no "Jornal dos Sports" após, sem saber, ajudar o editor do periódico, que lhe convidou para um estágio. Depois, o jornalista pai de cinco filhos de cinco mulheres diferentes passou pelo "O Globo" até chegar a TV Globo. Na emissora carioca, cobriu o carnaval, mas foi em 1997 que realizou uma de suas matérias mais importantes: o abuso de PMs na Favela Naval, em São Paulo. No final dos anos 1990, passou a apresentar o "Linha Direta". Ao sair da Globo, conduziu o "Repórter Cidadão", na RedeTV!. Em seguida, teve sua primeira passagem pela Record até retornar à RedeTV!. Depois, foi contratado pela Band e voltou para a Record em 2010. Desde 2012 está, novamente à frente do "Cidade Alerta". Um ano mais tarde, lançou sua biografia, "Corta pra Mim" - o título é referente ao bordão que costuma falar no telejornal policial.