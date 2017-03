Cobra come porco-espinho e se dá mal, ASSISTA

Uma cobra comeu um porco espinho e sofreu com dezenas de espinhos aparentemente verde-florescentes espetados por todo o corpo. Até na boca dela tem espinhos, por sinal.

O vídeo foi registrado por uma região ainda não identificada do Brasil. São quase dois minutos de sofrimento.

Até um cachorro que passava pelo local tentou tirar uma casquinha da cobra, mas aparentemente desistiu quando viu a encrenca em que a cobra estava metida. Mas a serpente chegou a se enrolar e fingir que ia atacá-la para o bicho desistir de detonar o resto do bicho

A situação da cobra tá tão tensa que alguns dos que comentaram até disseram simpatizar com ela. Como as cobras não enxergam quase nada, é bem possível que ela tenha visto apenas o rastro de calor do animal e pensou ser ele uma deliciosa janta.