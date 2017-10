Chuvas devem voltar nesta quarta e não deve dar trégua pelo menos até o final do mês, VEJA PREVISÃO

Foto: Geone Bernardo

Durante essa segunda-feira (23) as temperaturas deverão estar baixas devido a entrada de uma massa de ar polar. O tempo deverá ficar nublado em grande parte do estado e não se descarta a possibilidade de chuva a qualquer hora do dia em todas as regiões, máxima 29 graus.

Terça-feira (24) o tempo deverá começar a abrir dando condição de tempo firme com sol entre nuvens. Ainda haverá condição de chuva para as regiões norte e nordeste do estado.