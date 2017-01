Chuva deve atingir todas regiões de MS no fim de semana, diz Inmet

Tarde ficou ensolarada nesta sexta-feira (20) em Campo Grande. (Foto: Nathália Rabelo/ G1 MS)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) afirma que pancadas de chuvas com trovoadas à tarde estão previstas em Mato Grosso do Sul no sábado (21). Também há previsão de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e leves alagamentos em todos os municípios do estado.

Segundo o Inmet, os ventos ficam intensos e devem atingir até 60 km/h e chover 50 mm. A temperatura mínima prevista no estado é de 19°C e máxima de 33°C.

Em Campo Grande, há possibilidade de chuva a partir do período da tarde. O dia deve amanhecer parcialmente nublado. As temperaturas devem variar entre 21°C e 30°C.