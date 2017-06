Cavalo morre um mês após ser leiloado por quase R$ 7 milhões

FOTO: DIVULGAÇÃO

Um cavalo avaliado em quase R$ 7 milhões morreu um mês após ser leiloado no Rio Grande do Sul. O garanhão "Equador de Santa Edwiges" apresentou um quadro de desconforto abdominal, foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Pelotas, mas não resistiu às complicações.

O valor pago pelo cavalo foi obtido por meio da comercialização de 21 cotas de investidores em leilão realizado no dia 19 de maio, em São Lourenço do Sul. O valor obtido por Equador Santa Edwiges foi de R$ 6,97 milhões.

O animal é reprodutor de diversos cavalos vencedores de premiações relacionadas a competições de equinos.

Atualmente, Equador era criado pela Cabanha Santa Edwiges, em São Lourenço do Sul, que preferiu não se pronunciar sobre a morte do animal até que seja concluído o trabalho de necropsia.