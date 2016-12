Casa de prefeita é incendiada e destruída durante protesto por salários atrasados

A casa da prefeita da cidade de Jutaí, Marlene Gonçalves, foi incendiada e destruída durante um protesto na noite de quarta-feira (29). De acordo com a Polícia Civil, manifestantes cobravam o pagamento de salários atrasados há três meses de funcionários municipais. O caso está sendo investigado.

"Os protestantes causaram danos, ainda, em duas janelas do estabelecimento comercial do marido da prefeita. O incêndio se estendeu por cerca de duas horas, sem registro de feridos", informou a polícia.



A ocorrência foi registrada na 56ª DIP. Os participantes do delito estão sendo identificados e serão ouvidos no prédio da unidade policial, segundo a assessoria da Polícia Civil.



De acordo com o delegado da cidade, Genilson Parente Arruda, a prefeita não estava na cidade no momento em que teve a casa destruída. O G1 tentou contato com a Prefeitura do município, mas não obteve sucesso.

Segundo a 56ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o fato ocorreu por volta das 20h e teve a participação de aproximadamente 300 pessoas.