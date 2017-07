Carro com cachorro ao volante é multado por excesso de velocidade

Blumenau - Um radar de uma rua em Blumenau, no Vale do itajaí, em Santa Catarina, multou nesta quinta-feira, um carro que trafegava 11 km/h acima da velocidade permitida. Até ai tudo bem. Mas o que chamou a atenção no registro é o fato de parecer que um cachorro estava "dirigindo" o veículo.

De acordo com Serviço Autônomo Municipal de Trânsito e Transportes (Seterb), o registro curioso aconteceu pois o motorista estava na sombra quando o radar flagrou a infração. Como o carro trafegava a 71 km/h e a via tinha limite de 60, motorista terá que pagar uma multa de R$ 85,13.

Respeitando o Inciso II no artigo 252 do Código de Trânsito Brasileiro, o motorista também será multado por levar o animal no seu colo enquanto dirige.