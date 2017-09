Caminhonete cai da ponte e sargento morre em córrego

FOTO: NOTÍCIA EXTRA

Sargento aposentado do Estado de Mato Grosso do Sul, Valdir Fagundes, 54, morreu em córrego depois de a caminhonete em que estava cair da ponte.

Fato aconteceu na noite do último domingo (24), mas só foi descoberto ontem por populares que viram o veículo no rio. Caso foi em Carlinda, a cerca de 30 quilômetros da cidade de Alta Floresta, no Mato Grosso.

De acordo com informações do site Notícia Exata, Valdir esteve em estabelecimento na Comunidade Padre Geraldo e retornava para casa em caminhonete S10, quando veículo caiu na ponte com as rodas para cima.

Cabine ficou submersa no rio e equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para retirar o sargento do veículo, mas ele não apresentava sinais de vida.