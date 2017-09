Caminhão com bebidas tomba e mata menina que ia para a escola em SP

O acidente ocorreu em frente à Escola Municipal Professora Eliane Benute Lessa Ayres Gonçalves, mas não havia confirmação de que as vítimas sejam estudantes da instituição. Outra escola municipal, a General Vicente de Paulo Dale Coutinho, fica a menos de 200 metros de onde as crianças foram atingidas.

O veículo pertence à Coca-Cola que, em nota, lamentou o ocorrido e disse se solidarizar com os familiares das vítimas. "A empresa ressalta que, neste momento e juntamente com as equipes de socorro, está dando prioridade ao atendimento aos envolvidos e prestando toda assistência e amparo às famílias. A companhia informa que contribuirá com as autoridades para o esclarecimento das causas do acidente", acrescentou no texto.