A Força do Querer: Caio descobre que Irene é Solange Lima - Divulgação/A Força do Querer/Tv Globo

capítulos de A Força do Querer, novela que está sendo exibida, atualmente, pela Globo, na faixa das 21h, têm tudo para ser de grandes revelações, ainda mais quando se trata das vidas de Irene (Débora Falabella) e Caio (Rodrigo Lombardi). Segundo a revista TV Brasil, depois de muito investigar, o secretário de segurança deve acabar descobrindo, finalmente, que a vilã é ninguém mais, ninguém menos que Solange Lima.Tudo começa quando, preocupado com a vida e a segurança de Elvira (Betty Faria), o ex-noivo de Bibi (Juliana Paes) decide tentar descobrir o máximo de informações possíveis, sobre a assassina do ex-marido de sua madrasta.

Após muito pesquisar e, contudo, não encontrar nenhum registro de morte de Solange, nem sinal dela em hospitais, Caio, então, deduz que a moça mudou de nome, depois de cometer tal crime, nos Estados Unidos.Junto com sua equipe, o secretário, então, acaba descobrindo, de uma vez por todas, que a assassina é ninguém menos que Irene.E agora, o que será que ele vai fazer, com tal importante informação sobre o passado da ex-amante de Eugênio (Dan Stulbach)?