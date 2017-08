Cachorra é espancada e esquartejada após 'roubar' pedaço de carne

(Foto: Reprodução/Facebook)

Uma cachorra de rua foi agredida, morta e esquartejada na manhã desta quarta-feira (23), no bairro Borda do Campo, em São José dos Pinhais. De acordo com a denúncia, feita em uma rede social, a motivação do crime seria o fato do animal ter roubado um pedaço de carne de um churrasco.

Testemunhas afirmaram que a cachorrinha era conhecida de todos na região e, após roubar o pedaço de carne, foi violentamente espancada por um grupo de homens. “Cortaram a cabeça dela, colocaram o corpo e a cabeça em bolsas separadas e jogaram no rio. Friamente disseram que fariam tudo de novo se necessário”, relata a publicação.

O Grupo Força Animal, responsável pela denúncia, afirmou que vai na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) realizar um Boletim de Ocorrência, e pede ajuda para identificar os suspeitos pelo crime.