Brasileiro faz vaquinha para ajudar Mister M em tratamento contra câncer

Val Valentino desafabou sobre seu estado de saúde em entrevista. Fotos: Record/Facebook/Reprodução

Sucesso televisivo dos anos 1990, o mágico norte-americano Val Valentino, mais conhecido pelo título de Mister M, enfrenta uma luta contra um câncer em estágio terminal e, para auxiliar no tratamento, um brasileiro iniciou uma campanha de financiamento coletivo para ajudar o artista. Criada pelo empresário Fernando Mauro Trezza, presidente da TV Guarulhos, a campanha pede R$ 45 mil no site Catarse para financiar uma cirurgia e arrecadou, em dois dias, R$ 3.730.

Nascido Leonard Montano, antes de adotar o nome artístico, Val Valentino tem 61 anos e há dois foi diagnosticado com câncer de próstata. No texto da campanha, Mauro Trezza conta que a família do ilusionista já está com as economias comprometidas e recebeu o diagnóstico com choque: "Val Valentino é pai de três filhos e, recentemente, se tornou avô, pouco antes de sentir os primeiros sintomas e procurar um profissional da saúde. A notícia da doença foi chocante e já começou a comprometer os recursos que ele juntou durante toda a vida para prover a sua família."

"Ele permanece firme se submetendo ao tratamento e consciente de que há esperança para a cura", escreveu Trezza, no site do crowdfunding."A fase atual é de tratamento pré-cirúrgico. Este é o momento mais crítico do processo, porque é importante que ele seja preparado para as cirurgias em tempo hábil", continuou.

Em entrevista ao programa Balanço geral, da Record, nesta quinta-feira (19), Mister M afirmou que, ao receber a notícia da doença, o médico que deu apenas um ano de expectativa de vida. Ele, no entanto, se recusou a fazer quimioterapia e radioterapia devido "aos efeitos colaterais, que eram terríveis". "Um ano depois do diagnóstico, eu continuava vivo e isso foi incrível. O urologista que descobriu me disse que eu tinha menos de um ano e que eu teria que ser operado, ou estaria morto", disse.

"Estamos falando de cinco anos não tendo condições de trabalhar. Eu não podia entrar num avião porque a próstata inchava e eu tinha outros problemas. Eu não tinha energia e não conseguia me apresentar. Então acabei com minhas economias. Ainda tinha que manter a casa, cuidar dos meus filhos, da família", desabafou.

Valentino agradeceu ainda o apoio dos fãs brasileiros: "Eu me sinto tão abençoado. Eu amo todos vocês, o Brasil sempre foi uma segunda casa para mim. Ou melhor, é minha segunda casa. E seria um lugar onde eu viveria se não morasse nos Estados Unidos". No site da campanha, uma carta assinada pelo mágico confirma que o grupo "Amigos do Mister M"está contribuindo para a realização da cirurgia.