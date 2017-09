Brasileiro constroi casa em formato de Avião e faz sucesso na Web

Casa-avião é atração na Zona Rural de Porto Velho, em Rondônia. Foto: Reprodução/Facebook/AviaçãoTotal.

Uma casa inusitada tem chamado a atenção de quem circula pela Zona Rural de Porto Velho, em Rondônia, e ganhado projeção nas redes sociais. Isso porque, ao invés da tradicional fachada, a casa tem como frente nada menos do que a parte dianteira de um avião boeing. A justificativa para isso: o sonho do proprietário do imóvel, o técnico em eletrônica Geraldo Araújo, de ser piloto de aeronaves.

Com 63 anos de idade, ele conta que assim que comprou o sítio, há cerca de um ano, convidou o cunhado João Batista, que é pedreiro, para dar início à construção da casa com a condição de que sua frente tivesse o formato de um avião.

Para que a obra fosse realizada da forma que planejou, Araújoacompanhou de perto todos os detalhes de sua execução. “Sou minucioso no perfeccionismo e a construção é o meu sonho de vida”, contou em entrevista ao portal G1 Rondônia.

Geraldo Araújo, proprietário do imóvel, é apaixonado por aviação e sonhava ser piloto de aeronaves. Foto: Reprodução/Facebook/Aviação Total.

À reportagem, o técnico em eletrônica lembrou que o gosto pela aviação começou cedo, ainda na infância, o que fez com que além de construir a casa-avião, Araújo também produzisse filmes sobre o tema. O terceiro e mais recente deles, que está sendo escrito, terá como enredo a construção de uma nave espacial para uma viagem a Marte. As filmagens deverão ser realizadas no interior do casa-avião.

Sem formação acadêmica na área da construção civil, o técnico em eletrônica está finalizando os acabamentos da obra e promete caprichar na decoração do interior do avião para torná-lo o mais realista possível. “Só queria ter uma condição financeira melhor, pois ainda não deu para fazer um avião inteiro, mas um dia eu ainda irei fazer”, garantiu Araújo à reportagem do G1.