Bibi provoca Jeiza por ciúmes de Caio. 'Fui eu que larguei'

Fotos: Pure People

Com ciúmes do namoro de Caio (Rodrigo Lombardi) e Jeiza (Paolla Oliveira), Bibi (Juliana Paes) não vai perder a chance de provocar a rival nos próximos capítulos da novela "A Força do Querer". Separada de Rubinho (Emilio Dantas), depois de largar o marido na cadeia, a Perigosa será chamada para depor pelas acusações de associação ao tráfico e terá de encontrar a policial na delegacia. "Veio acabar de me ferrar?", dirá Bibi, segundo o site "Notícias da TV". Jeiza perguntará se a ex-estudante de Direito ainda está iludida com o marido ou se a rivalidade entre as duas continua por causa de ciúmes: "A ficha ainda não caiu? Ou você tem outra motivação agora?".

'QUEM LARGOU O CAIO FUI EU!', PROVOCA BIBI

Jeiza dirá que Bibi sente ciúme de seu relacionamento com Caio, mas a Perigosa fingirá que não sente abalada: "Quero que vocês dois se danem!". Para não ficar por baixo, a ex-mulher de Rubinho provocará a policial: "Quem largou o Caio fui eu! Não me olha com cara de vitória não que você não me tomou nada!". A filha de Cândida (Gisele Fróes), porém, não ligará para a declaração da rival e sairá andando: "Melhor assim, esse tipo de disputa não é comigo".

'EU TE TRAÍ BEM ANTES', ADMITE BIBI PARA RUBINHO

Humilhada depois de Rubinho assumir Carine (Carla Diaz) como mulher e ser obrigada a pegar a pensão do filho com a "novinha", Bibi irá atrás do ex-marido na prisão para tirar satisfações e assumirá que beijou Caio. "Ó, se aquela Carine foi a primeira, eu te traí bem antes, viu? Bem antes de me botar o chifre, você levou o seu", dirá. "Encontrei o homem que foi meu noivo, ele me queria de volta e eu teria ficado com ele de vez se já não tivesse feito a merda de queimar aquele restaurante. Só por isso eu continuei contigo. Só por isso eu mergulhei de cabeça junto contigo: porque não vi mais saída pra mim!", completará. A Perigosa finalmente revelará que foi noiva de Caio no passado: "E sabe quem é ele? O Caio. O teu advogado! Tá pensando que ele foi advogar por nada, para um zé ninguém como você? Tá pensando que foi pelos belos olhos da Heleninha (Totia Meireles)? Foi por mim!".

(Por Tatiana Mariano)