Bebê baleado na barriga da mãe no Rio está paraplégico, diz laudo médico

Jose Lucena/Futura Press

O estado de saúde do bebê baleado na barriga da mãe em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, é considerado gravíssimo.

De acordo com o jornal O Globo, um laudo médico relatou a presença de fragmentos ósseos na medula do recém-nascido, indicando que ele está paraplégico.

A bala atravessou o corpo da mãe, que já estava no nono mês de gestação. O quadro dela é estável, segundo informações do hospital.

Ferida, a mulher foi levada ao hospital por moradores da comunidade do Lixão, onde mora há um ano e meio com o marido.

Segundo reportagem do Globo, o bebê teve uma lesão grave no tórax, fratura de clavícula, traumatismo craniano e permanece na UTI neonatal.

A polícia instaurou um procedimento para apurar as lesões corporais sofridas pela gestante e procura possíveis testemunhas e imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a entender o que aconteceu.

De acordo com o relatos dos policiais, no momento em que ela foi atingida, havia uma operação na comunidade. Segundo os agentes, traficantes teriam disparado em direção aos militares e, em consequência disso, a mulher foi atingida. Eles afirmaram não ter reagido ao ataque, de acordo com o jornal.