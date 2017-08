Bandidos roubam merenda de escola em Santa Cruz e deixam crianças sem aula

Escola inaugurada em 2013 Foto: Ricardo Cassiano / Divulgação / Prefeitura do Rio

Uma escola municipal de Santa Cruz não funcionou nesta segunda-feira por ter tido a merenda roubada. A despensa da E. M. Roberto Civita, localizada na região conhecida como Jesuíta, que é dominada por uma mílicia, foi invadida no último fim de semana e teve parte dos gêneros alimentícios — como carne e biscoitos — levados. Essa é a primeira vez que a escola é invadida.

Foram levados 210 copos de iogurte, 20 pacotes de biscoito salgado, duas garrafas de óleo, três peças de carne bovina, que juntas somam cerca de 12 quilos; outros 12 quilos de fígado bovino e oito copos de requeijão. A unidade não tem câmeras de segurança.

Os funcionários da escola encontraram as grades arrombadas e muita comida no chão. Pacotes de feijão e de farinha foram abertos e espalhados pela despensa. Também foram desperdiçados ovos e peito de frango. A direção registrou um boletim de ocorrência na delegacia. As aulas voltam nesta terça-feira.

Dados da secretaria municipal de Educação mostram que, a cada três dias, uma escola municipal do Rio é assaltada ou vandalizada. Professores da região de Santa Cruz contam que é comum as escolas serem invadidas e terem bens, como panelas, roubados.