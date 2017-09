Bandidos roubam celular, tentam marcar transa com irmã da vítima e levam a pior

Dois bandidos levaram a pior no início da madrugada desta terça-feira (26) no Bairro Uberaba em Curitiba. A situação iniciou quando os dois marginais praticaram um assalto na Praça do Guabirotuba e fugiram em um veículo Peugeot de cor preta.

Após assaltar um rapaz e levar o seu celular, os marginais começaram a mandar mensagens para os contatos do Whatsapp da vítima. Uma das pessoas que recebeu a mensagem foi a irmã do rapaz assaltado. O que chamou a atenção da garota é que os assaltantes começaram a mandar mensagens de cunho sexual, querendo marcar um encontro com ela para uma transa sem compromisso. A dupla de trapalhões nem imaginava que a irmã da vítima sabia do roubo e armaria uma tocaia para eles.

A garota ligou para a Polícia Militar e explicou a situação. Uma equipe do 20° Batalhão encontrou com ela e seu irmão que foi a vítima do roubo e marcaram o encontro com os assaltantes.

O encontro foi marcado na Rua Salgado Filho no Bairro Uberaba. Quando a dupla de assaltantes chegou para encontrar a garota se deparou com a equipe policial. Eles empreenderam fuga e durante o acompanhamento tático jogaram pela janela um revólver. Os marginais não foram longe, o cerco foi montado e eles acabaram sendo abordados.

Os policiais conseguiram encontrar o revólver calibre 32 que foi jogado na fuga. Os policiais relataram que vários assaltos utilizando o mesmo veículo foram registrados nos últimos dias na região.

O rapaz que teve o celular roubado reconheceu a dupla como os autores do crime. Eles foram presos em flagrante e encaminhados para a Central de Flagrantes.