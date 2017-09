Bandidos metralham loja do Mc Donald´s após tentarem levar 40 sanduíches sem pagar

Uma loja da rede de lanchonetes Mc Donald´s foi metralhada em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, depois que funcionários se recusaram a fornecer hambúrgueres aos bandidos. Segundo uma funcionária, um deles pediu 40 sanduíches, batatas fritas e refrigerantes de graça. O caso aconteceu em agosto, mas o vídeo investigado pela polícia foi divulgado nesta quinta-feira (28) pelo RJTV.

A polícia já identificou um dos criminosos. É Michael Faria de Souza, de 23 anos. De acordo com as investigações, ele é traficante do Morro do Adeus, no subúrbio. A quadrilha fez ameaças, mas o gerente da loja se recusou a entregar os lanches.

Irritados, os bandidos retornaram à lanchonete dez minutos depois e metralharam o local. No momento dos tiros, crianças e adultos comiam no interior do estabelecimento. Por sorte, ninguém foi atingido.

Wellington Soares, delegado responsável pelo caso, indiciou Michael por tentativa de homicídio:

“Os policiais disseram que os outros dois homens ainda não foram reconhecidos por testemunhas. Mas vão responder pelo mesmo crime. Assim como o traficante que comanda a venda de drogas no Morro do Adeus”, disse Soares.