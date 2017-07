Bandidos matam adolescente que se negou a entregar celular na Zona Norte do Rio

Um jovem de apenas 15 anos foi morto a tiros, na manhã desta quarta-feira, em Água Santa, bairro da Zona Norte do Rio. O garoto estava num ponto de ônibus na Rua da Pátria, a caminho da escola, quando dois homens numa moto anunciaram um assalto. Guilherme Ancelmo Alves Tranquilino se recusou a entregar o celular e um dos bandidos atirou. O adolescente morreu no local.

Tio de Guilherme, João Tranquilino foi até o local onde o está o corpo do sobrinho. Ele fez um desabafo sobre a violência que assola o Rio:

— O Rio de Janeiro está jogado às baratas. Esses políticos tinham que sentir na pele o que a população sente. Eles têm que ver o sofrimento da população, enxergar o que se passa nas ruas.

Segundo João, esta é a primeira vez que a família perde um parente de forma tão violenta.

— A família tá como? É até complicado de falar. Não tem como descrever — disse ele.

Uma tia do menino se desespera na cena do crime Foto: Fábio Rossi / Agência O Globo

A mãe de Guilherme, ao ver o corpo do filho, se jogou em cima dele, em desespero. Ela ficou abraçada ao menino e se recusava a largá-lo. A mulher acabou passando mal e teve que ser amparada por amigos e parentes.

Segundo Paloma da Rocha, de 37 anos, tia de Guilherme, essa foi a terceira vez que bandidos tentaram roubar o adolescente no mesmo ponto de ônibus:

— Na primeira vez, no ano passado, levaram o celular que ele havia acabado de ganhar da mãe. A segunda tentativa aconteceu na semana passada. Ele estava junto com um amigo e, como viu que os bandidos não estavam armados, os dois correram e conseguiram se safar. Hoje, meu sobrinho se negou a entregar o aparelho e acabou sendo baleado.

Guilherme morreu porque se recusou a entregar o celular Foto: Facebook / Reprodução

A tia conta que Guilherme fazia um curso de informática e sonhava em ser motociclista. O jovem estava se preparando para trabalhar como jovem aprendiz para ajudar a família.

— Esse tipo de crime está acontecendo diariamente no nosso bairro. Estamos desesperados, não enxergamos mais luz no fim do túnel. Só desgraça todo o dia. Meu sobrinho estava se preparando para trabalhar como jovem aprendiz. Queria ajudar o pai e a mãe, ajudante de pedreiro e empregada doméstica. Estamos desesperados com tudo isso — desabafa a tia.

Equipes da Divisão de Homicídios (DH) seguiram para a Rua da Pátria para fazer uma perícia. O corpo do menino aguarda transporte para o Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Militar informou que uma equipe do batalhão do Méier foi acionada:

"Segundo o 3ºBPM (Méier), na manhã desta quarta-feira (12/07), o batalhão foi acionado para ocorrência em rua no bairro de Água Santa. No local, foi encontrada vítima de disparo de arma de fogo já em óbito. Ocorrência em andamento e, até o momento, sem prisões relacionadas ao fato".