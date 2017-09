Bandidos explodem carro-forte em Santa Catarina

Bandidos fortemente armados atacaram um carro-forte na manhã desta terça-feira (5) na rodovia SC-155, no trecho entre Videira e Fraiburgo em Santa Catarina.



De acordo com informações da polícia, os marginais atravessaram uma caminhonete S-10 em cima de uma ponte e incendiaram o veículo.



Ao perceber a caminhonete em chamas os vigilantes pararam o veículo e quando se prepavaram para fazer a volta foram surpreendidos por marginais em um Chevrolet Cruze de cor branca e um Fiat Strada armados de fuzil. O grupo armado iniciou uma série de disparos contra o blindado que ficou bastante danificado. Um dos vigilantes acabou ficando ferido. Eles abandonaram o carro-forte e correram para uma mata para se abrigar. Os bandidos foram até o cofre do veículo e utilizando uma grande carga explosiva conseguiram abrir o cofre e levar o dinheiro. Na explosão o blindado ficou completamente destruído.



Os dez bandidos que participaram da ação fugiram e abandonaram o Cruze no local. O que chamou a atenção é que na parte traseira do carro foi colocada uma placa de aço para servir como blindagem com dois buracos, que foram utilizados para apoiar os fuzis e realizar os disparos. No local foram encontradas capsulas e munições de fuzil .556 e .50.



O vigilante ferido foi encaminhado ao hospital de Videira e até o momento não foi informado o estado de saúde dele.



Várias equipes policiais com apoio de helicóptero realizam buscas, porém ninguém foi preso.