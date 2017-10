Bandidos cercam destacamento da polícia e explodem banco no Ceará

Uma agência bancária foi atacada na madrugada desta quarta-feira (18), localizada na Rua Coronel Gustavo Lima, no Centro de Ipaumirim, no Centro Sul do Ceará. De acordo com o Sindicato dos Bancários do Ceará, este foi o 53º ataque contra bancos registrado no estado em 2017. O sindicato também considera chegadinhas e saidinhas bancárias como ações contra os bancos.