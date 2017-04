Aumenta a procura do brasileiro por automóveis

Imagem: reprodução pixabay.com

A intenção de compra de veículos entre os brasileiros está em alta. É o que mostra recente estudo divulgado pelo site de buscas Apontador, que indica o crescimento nas pesquisas relacionadas à categoria automotiva dentro do site. Entre abril de 2016 e março de 2017, foram quase 10 milhões de visualizações de páginas únicas.

Busca é maior nas grandes cidades

Ainda conforme os dados do Apontador, o interesse por produtos e serviços da categoria automobilística é maior em cidades como Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo, Fortaleza e Rio de Janeiro.

O estudo conclui que esse interesse ocorre devido principalmente a três fatores: ao avanço no setor econômico, ao crescimento da inclusão tecnológica - tanto dos clientes quanto dos empreendedores - e aumento do acesso às informações e serviços por meio das tecnologias móveis.

Vantagens para os consumidores

De olho nessa fatia crescente, as montadoras trabalham cada vez mais na oferta de serviços e vantagens para seus potenciais clientes. Não faltam vantagens desde a hora da escolha do carro, previamente à compra, até muito tempo depois da aquisição do carro.

Um exemplo desse tipo de preocupação com o comprador vem da montadora francesa Citröen, que oferece uma série de serviços e facilidades para quem leva algum de seus modelos para casa. Além da possibilidade de comprar o carro pela internet, escolhendo cor, modelo, opcionais e outros, a fabricante disponibiliza serviços como revisão que custa R$1 por dia e reboque gratuito para todos os veículos da marca que tenham até oito anos de vida.

Cuidados na hora da compra

Antes de adquirir um veículo novo, o comprador precisa tomar alguns cuidados. Primeiro, é importante saber se as parcelas do novo carro cabem tranquilamente no orçamento, bem como as manutenções periódicas, o abastecimento, pedágios, estacionamento, entre outros.

Aproveite os financiamentos com taxas mais baixas e vantagens das fabricantes, que em momentos de emergência podem poupar e muito a saúde do seu bolso.