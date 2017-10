Atriz e Maquiador relatam agressões em Jericoacoara: 'momentos de terror'

Livia e Rafael interromperam a viagem após a confusão Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Livia Rossy e o maquiador das estrelas Rafael Senna usaram as redes sociais para relatar agressões que sofreram durante uma viagem a Jericoacoara, no Ceará. Segundo eles, a confusão aconteceu na noite da última sexta-feira, quando os dois e mais um grupo de amigos, incluindo o marido da atriz, se divertiam num samba. Um homem, identificado por eles como morador do local, teria dado em cima da atriz. O marido de Livia não gostou da abordagem e se manifestou. Foi nesse momento, segundo relatado nas redes socias, que o tal homem, com o apoio de um grupo maior, partiu para cima deles.

"Começou um espancamento de vários contra dois que, em segundos, virou um. No caso eu, que falei muitas vezes: 'Não fizemos nada, por que isso? Calma e palavras do tipo. Nada foi suficiente. O grupo deles só aumentou e todos já vieram com socos e chutes de voadora", relatou Rafael no Instagram.

O maquiador contou que as agressões se estenderam pela rua. "Eram uns 15 e apenas três turistas com quatro meninas, somente se divertindo. Sem entender o real motivo, porque insistiram em uma briga que saiu da pista e continuou pela rua. Chegou a ter cinco chutando a cabeça e costas de um no chão. Tentamos nos proteger e em nenhum momento revidamos a violência".

Também na rede social, Livia, que fez novelas na Globo, lembrou que viveu momentos de pânico e terror.

"Volto de Jericoacoara, um lugar que definitivamente seria um paraíso se não fossem alguns de seus moradores, violentos, inconsequentes e extremamente cruéis. Eu e meus amigos sofremos momentos de terror e pânico ao sermos vítimas de alguns deles.



Tivemos que interromper a viagem pois fomos obrigados a sair de lá com muito medo, hematomas, lembranças de uma noite de terror e nenhuma vontade de voltar.



Uma pena", escreveu ela.

A atriz ainda fez um desabafo sobre a falta de segurança do local. "Não existia nenhum tipo de segurança ou policiamento no 'Samba da Bênção' na madrugada da última sexta feira, local onde começou a confusão que se estendeu pelas ruas que também não tinham nenhuma segurança ou qualquer auxílio a turistas. Ficamos completamente acuados e sem ter a quem recorrer. A delegacia fica três cidades do local e estava fechada. O sentimento de impotência, insegurança e choque logo apagou os dias agradabilíssimos que vivemos no local. Violência pela violência? Territorialismo? Falta de respeito com o turista que prestigia e fomenta a economia do local, com o ser humano.

Luana Piovani usou o seu Instagram para dá apoio ao amigo Rafael e contar o corrido. "Existe um grupo de homens locais que ditam as regras de lá e violentam quem não se adequa! Meus amigos foram espancados", escreveu a atriz.

