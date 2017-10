Atriz anã de O Outro Lado da Vida revela que sofre preconceito na vida real

Juliana espera que o público entenda mais sobre a situação dos anãos. Foto: Raquel Cunha/Globo

A nova novela da Globo, O outro lado do paraíso, contará com uma anã no elenco. Na obra de Walcyr Carrasco, que estreia nesta segunda-feira (23), Juliana Caldas interpretará Estela, que é rejeitada pela mãe, Sophia (Marieta Severo), justamente por causa do nanismo. Em entrevista ao jornal O globo, a atriz revelou que, diferentemente da personagem, sempre teve apoio da família, apesar de ainda sofrer preconceito nas ruas. "Uma vez, fui comprar ingresso de um show e pedi um bilhete para a área de deficientes, mas a pessoa não quis me vender. Foi constrangedor", disse.

"O que também me chateia muito é quando uma criança na rua aponta para mim e ri. Não fico triste com a criança, mas com os pais. Em vez de explicar, na maioria das vezes, eles incentivam, o que ajuda a aumentar o preconceito", contou a artista, que mede 1,22m. Na trama, sua personagem vive no exterior, onde também estuda. Apesar de sempre ter tido a vontade de retornar para o Brasil, Estela é impedida pela mãe, que prefere mantê-la longe por vergonha. Para o incômodo de Sophia, a anã voltará para Tocantins de surpresa no casamento de um irmão.

Com o enredo, Juliana espera que o público entenda mais sobre a situação de "outros pequenos": "Desejo que um pai e uma mãe ensinem a seus filhos que é feio ter preconceito. Não estou falando só de mim". Juliana também comentou sobre a falta de espaço para anãos no mundo do entretenimento, criticando as atrações que fazem piadas com o nanismo: "Acho que falta um pouco de respeito. Eu não julgo quem faz, mas nunca aceitei esse tipo de papel".