Atiradores deixam recado no peito de vítima assassinada

Foto: Reprodução / Rede Massa)

Um homem de 36 anos foi morto na noite desta quinta-feira (24) no bairro Quississana, em São José dos Pinhais. A vítima foi assassinada com quatro tiros e seu corpo encontrado em um matagal.

O carro que ele conduzia pela Rua Arnaldo Vosgerau foi atingido por um tiro, o que pode indicar que os suspeitos tentaram parar o automóvel. A vítima foi arrastada por cerca de 200 metros e executada no matagal. O que chamou a atenção foi um bilhete deixado no peito do homem, informando que a vítima era “X-9”.

Carro da vítima (Foto: Reprodução / Rede Massa)