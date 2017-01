Atirador de festa que matou 12 em Réveillon em Campinas carregava 10 bombas caseiras, diz PM

Denny Cesare/Código 19/Estadão Conteúdo

Sidnei Ramis de Araújo, 46, que matou 12 pessoas na festa de Réveillon de uma família em Campinas, no interior de São Paulo, carregava consigo 10 bombas caseiras. Ele se suicidou após a chacina na madrugada deste domingo (1º). Os explosivos foram encontrados junto ao corpo do homem, segundo a PM (Polícia Militar). O boletim de ocorrência não especifica se estavam em bolsos, mochila ou amarrados ao corpo. O Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) foi chamado ao local e recolheu os explosivos.

O autor do crime utilizou uma pistola de 9 mm com dois carregadores para fazer os disparos contra as vítimas. Entre elas, estão sua ex-mulher e seu filho, de 8 anos. Relatos dão conta de que o homem estaria inconformado com o recente processo de separação da que era sua companheira e disputava a guarda do filho na Justiça.

O atirador também portava um canivete. Em seu carro, foi encontrado um gravador com um áudio em que Sidnei se desculpa por "algo que poderia acontecer", sem mencionar a chacina, além de insultar a ex-mulher.

Pouco antes da meia-noite do dia 31, ele teria pulado o muro da residência onde as pessoas estavam. Segundo a polícia, o homem primeiro matou dez pessoas que estavam em um mesmo cômodo. Depois disso, se dirigiu até outro cômodo da casa, onde matou o seu filho (encontrado deitado em uma cama) e uma mulher. Por fim, ele se matou com um tiro na cabeça.

Três pessoas sobreviveram ao ataque e foram levadas para os hospitais Ouro Verde e Mario Gatti e para o hospital da Unicamp. Dois adolescentes conseguiram se esconder em banheiros da casa e não se feriram. Uma mulher foi poupada pelo atirador. Ao todo, havia 18 pessoas na confraternização de Ano-Novo.

De acordo com o boletim de ocorrência, entre as vítimas estão nove mulheres, três homens (um deles, o atirador) e uma criança de 8 anos.

A casa onde ocorreu a chacina fica na rua Pompílio Morandi, no Jardim Aurélia, bairro de classe média de Campinas, nas proximidades do shopping Unimart.

A ocorrência foi registrada no 4º Distrito Policial da cidade. Os corpos das vítimas foram levados ao IML (Instituto Médico Legal) de Campinas.