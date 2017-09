Ary Toledo não consegue mais andar e internado descobre algo ainda pior

Atualmente, Toledo está com 80 anos e vive um drama.

Um dos comediantes mais famosos da televisão é#Ary Toledo. Ele ficou conhecido por fazer muitas piadas e até vender esse tipo de serviço por meio do telefone. Atualmente, Toledo está com 80 anos e vive um drama.

Após não conseguir mais andar, ele precisou passar por uma cirurgia complicada. No hospital, no entanto, o drama de Ary foi apenas aumentando e a situação complicou-se ainda mais.

Ary Toledo vive drama em hospital e tem até infecção generalizada

De acordo com informações do portal de notícias R7, em matéria publicada nesta quarta-feira (20), o humorista foi internado no Hospital Oswaldo Cruz, no estado de São Paulo.

O objetivo é fazer a reconstrução de sua lombar. A coluna de Ary Toledo ficou muito comprometida devido ao sobrepeso dele e também ao desgaste natural dos ossos, devido à idade.

O humorista tinha grande dificuldade até para mover as pernas, o que complicava a sua vida social. Ele precisou colocar oito parafusos em sua coluna e as dores nas costas continuavam. Ele estava fazendo os seus shows em uma cadeira de rodas. Por conta disso, a única solução foi a cirurgia. O humorista foi levado à Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), onde se recuperaria da cirurgia, mas o que houve no hospital foi bastante complicado. Toledo acabou tendo uma infecção generalizada.

Ary Toledo sofre no hospital e fala sobre o medo da morte

Na saída da cama, no entanto, Toledo acabou batendo a perna na cama e fez uma ferida na perna.

A saúde do humorista foi apenas piorando. As dores fizeram com que Ary voltasse ao hospital, onde ele teve a chamada septicemia, que é a infecção que toma conta diversas partes do corpo. O comunicador famoso acabou ficando entre a vida e a morte.

Em entrevista ao R7, o humorista detalhou os momentos complicados que viveu. Ele disse que tudo era um grande susto e que médicos chegaram a perguntar, até mesmo, se ele teria o medo da morte. No entanto, ele estava tão mal que sequer conseguia pensar nisso naquele momento. A situação do apresentador foi devastadora, mas, felizmente, ele conseguiu sair dessa.

Ary Toledo fala da recuperação após ficar entre a vida e a morte

Mesmo estando um pouco melhor, Ary Toledo diz que a melhora é um processo bastante lento. "O desaparecimento dessa dor que eu ainda sinto é lenta demais. Você não percebe de um dia para o outro, nem de uma semana para a outra. É de um mês para o outro", o #comediante ainda diz que estava tão prejudicado por conta das dores.