Artista plástico morre ao tentar tirar uma fotografia no alto da serra em TO

Um artista plástico morreu quando tentava tirar uma selfie no alto de uma serra no Tocantins. Pierre de Freitas teria se desequilibrado e acabou caindo de uma altura de 70 metros.

O artista plástico estava fazendo uma trilha na Serra do Carmo, nos arredores da cidade de Palmas. Ele estava acompanhado por uma turista canadense quando teria escorregado e caído de uma altura de quase 70 metros.

“Testemunhas relatam que ele estava no topo tentando fazer uma selfie no local”, diz Luciana Barros, perita da Polícia Civil.

Segundo os bombeiros, a família da vítima teria confirmado que Freitas estava habituado a fazer atividades físicas e que já teria feito a mesma trilha várias vezes, inclusive sozinho.

Pierre Freitas era artista plástico, professor e tatuador. Ele foi presidente da Fundação Cultural de Palmas entre os anos de 2008 e 2010 e tinha o título de cidadão palmense. Nas redes sociais, várias fotos mostram passeios e trilhas que o artista plástico costumava fazer na serrra.

O local onde o corpo foi encontrado é de difícil acesso. O resgate foi feito com a ajuda de um helicóptero. A turista e que estava com Freitas e o filho da vítima acompanharam o trabalho de resgate e se emocionaram com a informação da morte.