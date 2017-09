Apresentador de TV é encontrado morto em casa

O apresentador da TV Vale do Xingu, rede afiliada ao SBT, Luciano Batista dos Santos (mais conhecido como Lu Brasil) foi encontrado morto na tarde da terça-feira, 26, na casa onde morava no Bairro Brasília, em Altamira, sudeste do Pará.

De acordo com o UOL, funcionários do Centro de Perícias Renato Chaves encontraram o corpo do jovem já em avançado estado de decomposição. A morte foi confirmada pela TV Vale do Xingu, afiliada do SBT na cidade.

Segundo os peritos, a suspeita é de que o apresentador tenha sido assassinado pelo menos 48h antes do corpo ser encontrado. A vítima estava com uma rede enrolada no pescoço e outros sinais de agressão. Ainda de acordo com a perícia, havia indícios de que uma luta corporal aconteceu na casa.

A emissora disse que Lu Brasil foi visto pela última vez no último domingo, quando foi à igreja. Amigos chamaram a polícia após irem até a casa do apresentador e encontrarem a residência trancada.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Altamira e câmeras de segurança dos arredores serão usadas para ajudar a identificar o suspeito.

A publicação destaca que Lu Brasil começou a trabalhar na Vale do Xingu em 2014, na cobertura da Copa do Brasil. Ele atualmente apresentada o Vale Music, um programa de entretenimento.