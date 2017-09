Apresentador de telejornal da Globo é atingido por bala perdida

FOTO: DIVULGAÇÃO

Alexandre Farias comanda o telejornal noturno da TV Asa Branca, em Caruaru

presentador do telejornal noturno da TV Asa Branca, filial da TV Globo, Alexandre Farias foi atingido com um tiro na cabeça, na noite deste sábado (16), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Conforme a Polícia Militar, o jornalista foi ferido por uma bala perdida, durante troca de tiros entre agentes e um grupo suspeito de assaltar um carro, no bairro do Alto do Moura.

Conforme reportagem especial da ABTV, Farias foi levado ao Hospital Regional do Agreste (HRA) e depois transferidos para o Hospital Unimed, ambos em Caruaru. O estado de saúde do jornalista é considerado grave.

Alexandre Farias tinha acabado de apresentar o telejornal e voltava para casa, após jantar em um supermercado da cidade. Ao passar por uma rua, já no bairro onde mora, foi atingido pelo disparo. Os supostos assaltantes também teriam atropelado um dos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atendiam uma outra ocorrência na vizinhança. Uma auxiliar de enfermagem também foi socorrida ao HRA. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Fonte: NOTÍCIAS AO MINUTO